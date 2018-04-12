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В России урегулированы вопросы оценки эффективности финансирования инновационной деятельности


Добавлено: 12 апр 2018 в 00:21,
В России урегулированы вопросы оценки эффективности финансирования инновационной деятельности

Вопрос оценки эффективности, определения целевого характера использования бюджетных средств, направленных на господдержку инновационной деятельности, урегулированы. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 12 апреля.

Документом к критериям эффективности использования средств отнесены в том числе соответствие достигнутых результатов контрольным показателям, обоснованность планов института инновационного развития в отношении дальнейшей деятельности с целью полной реализации установленных целей и задач.

Кроме того, использование средств господдержки признается эффективным, если установлено, что соответствие инновационной деятельности критериям эффективности достигается наиболее экономичными или результативными способами.

Соответствующие изменения внесены в Правила оценки эффективности, особенностей определения целевого характера использования бюджетных средств, направленных на государственную поддержку инновационной деятельности, а также средств из внебюджетных источников, возврат которых обеспечен государственными гарантиями.

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Добавлено: 12 апр 2018 в 00:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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