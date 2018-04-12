В России ужесточат ГОСТы для хлеба

Новые правила ожидают российских производителей хлеба.

В России разработаны новые ГОСТы для хлебобулочных изделий из пшеничной и ржаной муки. По данным СМИ, поправки позволят производителям задействовать только хлебопекарную муку.

Эксперты отмечают, что сейчас в России в хлеб разрешается добавлять муку общего назначения, у которой показатели клейковины более низкие, чем у хлебопекарной.

Чтобы придать такому изделию товарный вид, в муку добавляют различные технологические добавки, которые могут быть вредными для человека.

К хлебопекарной муке предъявляются более высокие требования, чем к муке общего назначения, подчеркивают специалисты.

Изменения в ГОСТ были разработаны НИИ хлебопекарной промышленности.