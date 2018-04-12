В Тюмени впервые слышат об обвинениях СМИ по поводу взятки IBU за ЧМ-2021

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости, Вероника Гибадиева. Руководитель Тюменской областной федерации лыжных гонок и биатлона Сергей Усольцев заявил, что впервые слышит об обвинениях в СМИ в адрес российской стороны о предполагаемом взяточничестве за первоначальное получение права на проведение чемпионата мира по биатлону в Тюмени.

Французская Le Monde ранее сообщила о том, что Россия заплатила представителям руководства Международного союза биатлонистов за право проведения чемпионата мира-2021 в Тюмени, которого позднее лишилась из-за череды допинг-скандалов вокруг российского спорта.

"Я впервые об этом слышу и не могу это комментировать", - сказал Усольцев по телефону РИА Новости.

Ранее стало известно, что федеральное управление уголовной полиции Австрии провело обыск в штаб-квартире IBU в Зальцбурге. Также полицейские рейды проводились в Норвегии. В среду IBU в пресс-релизе сообщил, что основное внимание уделяется Бессебергу и генеральному секретарю организации Николь Реш. В свою очередь Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уточнило, что расследования полиции связаны с допингом.