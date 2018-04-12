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Валентин Катасонов: Мы развели алтари для поклонения мамоне


Добавлено: 12 апр 2018 в 11:03, Категория: Политика
Валентин Катасонов: Мы развели алтари для поклонения мамоне

Христос Воскресе! Мы, православные люди, празднуем величайший в году праздник – Пасху, или Воскресение Христово. Вся неделя, следующая за Пасхальным Воскресением, называется "светлой седмицей". И вот российские СМИ в светлый понедельник огорошивают нас новостью, сообщая, что он, понедельник, на самом деле "черный". Наступил вторник, его также назвали "черным". Затем последовала такая же "черная" среда.

Откуда взялся черный цвет? Оказывается, с понедельника началось падение фондовых индексов на российской бирже, началось стремительное обесценение многих компаний и банков со звучными вывесками. А вслед за этим вниз покатился российский рубль, который к настоящему времени уже приблизился к планке 65 рублей за доллар США. Так что произошло? Случайное совпадение "черных" дней со светлой седмицей? Или в этом наложении присутствует какой-то смысл? Думаю, что второе.

В принципе, еще в 2014 году наши "друзья" (как те, кто находится за океаном, так и те, кто составляет "пятую колонну" внутри страны) "потренировались" на российском рубле, доведя его в декабре до сильнейшего обвала. Тот обвал рубля преследовал как шкурные интересы спекулянтов, в короткие сроки заработавших десятки миллиардов (не рублей, а долларов США), так и геополитические цели наших заокеанских "партнеров". Финансово-спекулятивный и геополитический эффект от того обвала рубля постепенно был исчерпан.

В 2017 году возникла потребность повторить трюк 2014-го. Благо для его повторения сохранялись все условия. Банк России продолжал игнорировать Конституцию России, проводя политику "плавающего" рубля. При этом и Центробанк, и Минфин даже не допускали мысли о возможности введения каких-либо ограничений на трансграничное движение капитала. Россия по-прежнему представляла собой "проходной двор": спекулянты к нам заходили и затем выходили с чемоданами и сумками наворованного имущества.

Неглинка и Ильинка (адреса Центробанка и Минфина) гарантировали мародерам-нерезидентам, что на выходе их никто останавливать не будет. Наблюдательным советом Московской биржи, где ведется торговля рублями и иностранной валютой, по-прежнему продолжал руководить экс-министр финансов Алексей Кудрин.

Меня в прошлом году спрашивали: будет ли обвал рубля? И если будет, то когда? На первый вопрос я отвечал утвердительно: будет, обязательно будет. На второй вопрос я отвечал, что он может быть приурочен к выборам президента или же произойдет вскоре после них. Обвал произошел после выборов. Но даже я не мог себе представить, что наши "друзья" приурочат акцию к нашей Пасхе.

Россия и Запад никогда не были друзьями. Между ними всегда наблюдалось противостояние. Иногда очевидное, в виде войн, блокад, санкций. Иногда скрытое, камуфлируемое идеологической и дипломатической риторикой. Противостояние это носило и носит цивилизационный характер, его корни уходят в духовно-религиозный пласт. В отличие от нас (маловеров, атеистов или агностиков), враг наш очень "духовен", только "духовность" эта со знаком "минус". Иного знака и быть не может, поскольку источник "духовности" Запада - в инфернальных безднах. Начальник инфернальной "духовности" - дьявол – выносить не может ни Христа, ни Православия, ни православных святынь и праздников. А из праздников – особенно Пасху, которая свидетельствует о победе Христа над дьяволом, о победе жизни над смертью.

И если мы, православные, будем понимать законы духовной борьбы, мы тогда осознаем, что нет никаких "черных" понедельников, вторников и всех остальных дней недели. Дьявол – главный террорист. Он пытается запугать человека и через страх полностью подчинить себе. Мы, даже слабо верующие православные, выбираем жизнь и отметаем все фобии, в том числе и финансового, и экономического порядка. А если наш брат подпадает в сети этого страха, он начинает делать все больше и больше глупостей. Может ли кто-нибудь остановить человека от погружения в бездну глупостей и медленного самоубийства?

Человекам это, вероятно, трудно или невозможно. Помочь может только Бог. А для этого он предоставляет людям "лекарства", иногда очень "горькие". Но что остается Ему делать? Бог хочет спасти человека. Если не помогают "сладкие пилюли", приходится переходить на лечение горькими порошками. А иногда даже прибегать к оперативному вмешательству. Бог долго терпит. Бог медлит, надеясь, что человек, наделенный умом, чувствами и волей, сам сумеет выкарабкаться из болезни. И лишь в крайнем случае дает горький порошок. Таковым применительно к современной ситуации в России и в мире может оказаться война. Как минимум региональная, а, может быть, и мировая.

Те санкции, которые Запад вводит против России, можно уподобить "сладким пилюлям". Господь даже ради нашего спасения лишил Запад на время разума. Потому что санкции Запада только на руку России. Тот же запрет на покупку российского долга можно рассматривать как подсказку Москве: зачем вы создаете долг и кормите спекулянтов-нерезидентов? Неужели нельзя сделать сбалансированный бюджет и вообще забыть о том, что такое государственный долг? Неужели вы не видите источников пополнения бюджета для того, чтобы избавиться от дефицита и долга? А разве нельзя перекрыть бесконтрольный вывод капитала и инвестиционных доходов из страны, что поможет не только сбалансировать бюджет, но и резко увеличить расходы на развитие экономики, социальные программы и оборону?

На самом деле ничего трагичного ни в понедельник, ни во вторник, ни в среду не произошло. Российские предприятия остались на своих местах, выплавка стали и чугуна продолжалась, алюминий в прежних объемах поступал с заводов "Русала", электричество генерировалось в таких же количествах, что и на предыдущей неделе. Просто были созданы некие "оптические эффекты" под названием "падение фондовых индексов". Но это виртуальный мир, который не имеет отношения к реальной экономике. Этим виртуальным миром управляет все тот же дьявол. Мы сами виноваты, что на пространстве Святой Руси развели такие алтари для поклонения мамоне.

Но нам, православным, ни в Светлую седмицу, ни в другие недели и дни года нельзя подпадать под гипноз того, кто ничего творить не может, а лишь умеет продуцировать галлюцинации (называемые "движением финансовых рынков") и перераспределять созданное человеком труда в реальной экономике. Самое время на Пасху об этом задуматься. Особенно в эту Пасху, когда враг рода человеческого попытался испортить нам праздничное настроение своими "черными" днями.

Если сумеем задуматься, а, задумавшись, духовно измениться, сделать хотя бы еще один шаг в сторону Христа, то, пожалуй, и такое горькое лекарство, как война, не потребуется.

Христос Воскресе!

Валентин Катасонов

https://business.tsargrad.tv/articles/valentin-katasonov-sankcii-zapada-tolko-na-ruku-rossii_124813


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Добавлено: 12 апр 2018 в 11:03, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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