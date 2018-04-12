Валерия не против вновь стать матерью

Российская певица Валерия, которая в этом году отмечает свое 50-летие, заявила, что мечтает о еще одном ребенке, однако прибегать к искусственной беременности не планирует.

Накануне своего дня рождения артистка дала откровенное интервью, в котором призналась, что готова вновь испытать радость материнства. Она и ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин вместе уже 15 лет, но совместных детей у супругов нет – в 2014 году у певицы случился выкидыш из-за приема антибиотиков.

По словам Валерии, она не собирается прибегать к процедуре ЭКО, поэтому будет рожать, если получится забеременеть естественным путем. «Мне говорят, что сейчас можно родить ребенка независимо от возраста. Примеров много. Но я не хочу химичить. Если Бог даст, то будет приятный сюрприз», – рассказала она в интервью порталу Wday.

Напомним, у Валерии есть трое взрослых детей - Анна, Артемий и Арсений - от брака с продюсером Александром Шульгиным. У Иосифа Пригожина есть дочь Даная от первого брака.