ВАЖНО: В ответ на угрозы США военные корабли ВМФ РФ развернулись в боевой порядок у берегов Сирии (ФОТО)

США опубликовали снимки порта Тартус, сделанные с израильского спутника. На них видео, что российские военные корабли покинули Военно-морскую базу и выдвинулись на боевые позиции.

На одном из снимков видны не менее семи кораблей, стоящих в доках. На втором снимке кораблей на своих местах уже нет.

Средиземноморская группировка ВМФ РФ вышла в море. В момент спутниковой съемки в Тартусе была только одна дизель-электрическая подводная лодка проекта 636 «Варшавянка». В кадр не попал фрегат «Адмирал Эссен», который в том момент был где-то неподалёку в море.

Спутниковые снимки показал в своем эфире телеканал Fox News, они предоставлены компанией Image Satellite Internacional (ISI). В настоящее время пропавшие корабли военно-морского флота развернуты в море из-за возможных грядущих ударов.

Осталась только одна подводная лодка класса «Кило», — сказано в сопровождающем снимки сообщении компании. Под подводными лодками класса «Кило» в НАТО обозначают две серии советских и российских подводных лодок — проекта 877 «Палтус» и проекта 636 «Варшавянка».

Спутниковая компания также перечислила зафиксированные на снимках корабли ВМФ России. Среди них: сторожевой корабль «Адмирал Григорович», вооруженный ракетами «Калибр», десантный корабль «Ропуча», сухогруз «Инженер Трубин».

на фото ниже показан маршрут американского разведывательного самолёта, следящего за российскими военными базами и флотом в Сирии.