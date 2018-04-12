Вертолетчики Балтийского флота отработали в ходе учения спасение людей

В рамках проведения летно-тактического учения экипаж поисково-спасательного вертолета КА-27ПС отработал спасение пострадавших в условной авиакатастрофе.

По замыслу учения летательный аппарат совершил аварийную посадку в Калининградской области. Один из членов экипажа получил травму ноги и не мог самостоятельно передвигаться.

После получения задания на поиск потерпевших экипаж самолета А-26 морской авиации флота выполнил визуальную разведку предполагаемого района крушения и обнаружил условно пострадавших, применивших дымовые шашки и вышедших на связь с помощью портативной радиостанции на аварийной волне.

Координаты места были переданы экипажу поисково-спасательного вертолета Ка-27, который в кратчайшие сроки прибыл в указанное место. Люди были эвакуированы и доставлены на авиабазу.