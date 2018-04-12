Вкусная пицца на тонком тесте

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Традиционно пицца выглядит в виде круглой открытой лепешки, покрытой в классическом варианте томатами и расплавленным сыром. Сыр является главным ингредиентом пиццы.

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