Владислав Третьяк, переизбранный главой ФХР

МОСКВА, 12 апр - Р-Спорт. Трехкратный олимпийский чемпион, глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк в четверг на отчетно-выборной конференции переизбранный президентом организации на четвертый срок подряд.

Ниже приводится биографическая справка о Владиславе Третьяке.

Заслуженный мастер спорта, советский хоккеист, президент ФХР, депутат Госдумы РФ Владислав Александрович Третьяк родился 25 апреля 1952 года в селе Орудьево Дмитровского района Московской области.

В детстве и во время учебы в школе занимался многими видами спорта (лыжные гонки, футбол, спортивная гимнастика, плавание), позже прошел отбор в хоккейную школу ЦСКА и стал вратарем.

В 1976 году Третьяк с отличием окончил Московский областной государственный институт физкультуры (ныне Московская государственная академия физической культуры), в 1983 году завершил обучение в Военно-политической академии им. В.И. Ленина (ныне Военный университет Министерства обороны РФ).

В 1969–1984 годах Третьяк выступал за команду мастеров ЦСКА.

В 1969 году он успешно дебютировал в сборной СССР в турнире на приз газеты "Известия" в матче с командой Финляндии.

С 1972 по 1984 год Третьяк был основным вратарем сборной СССР. Трехкратный олимпийский чемпион (1972, 1976, 1984), серебряный призер зимних Олимпийских игр 1980 года. Обладатель Кубка Канады (1981), 10-кратный чемпион мира, 13-кратный чемпион СССР. Участник знаменитой Суперсерии-72.

С 1984 года Третьяк работал на административном посту в международном отделе ЦСКА, а затем был заместителем начальника отдела спортивных игр ЦСКА.

Во второй половине 1980-х годов был депутатом Моссовета. В это же время перешел в международный отдел спорткомитета Министерства обороны СССР.

В 1990 году Третьяк уволился из армейских рядов, имеет звание полковника запаса.

В 1990-е годы Третьяк принял предложение команды НХЛ "Чикаго Блэкхокс", которая пригласила его на должность тренера вратарей. Также работал в Канаде, Финляндии, Норвегии.

В 1998–2002 годах входил в тренерский штаб сборной России, выигравшей серебряные (Нагано) и бронзовые (Солт-Лейк-Сити) медали зимних Олимпиад.

В 1998 году им была основана некоммерческая спортивная организация — фонд "Международная спортивная академия Владислава Третьяка", занимающаяся поддержанием и развитием спортивного движения в России, воссозданием славы русского хоккея.

В декабре 2003 года Третьяк был избран депутатом ГД Федерального Собрания РФ четвертого созыва, в 2007 году — пятого созыва, в 2011 году — шестого созыва, в 2016 году – седьмого созыва.

В 2005–2007 годах он занимал пост председателя комитета ГД по физической культуре спорту и делам молодежи, в 2007–2011 годах — первого заместителя председателя комитета по физической культуре и спорту. С 2011 года является членом комитета ГД по физической культуре, спорту и делам молодежи. Член фракции "Единая Россия".

С 2006 года Третьяк занимает должность президента ФХР.

2013 года — член наблюдательного совета хоккейного клуба ЦСКА.

В мае 2016 года Третьяк был переизбран в совет Международной федерации хоккея (IIHF).

Третьяк входит в состав межведомственной комиссии по развитию спорта высших достижений совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

7 февраля 2014 года в ходе церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи Третьяк вместе с трехкратной олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Ириной Родниной зажег огонь XXII зимних Олимпийских игр.

Владислав Третьяк является заслуженным мастером спорта СССР (1971), заслуженным работником физической культуры РФ (2006). Член Зала хоккейной славы Национальной хоккейной лиги в Торонто (1989), Зала славы Международной федерации хоккея (1997).

По версии Международной федерации хоккея, Третьяк является лучшим хоккеистом XX века.

Владислав Третьяк награжден орденами СССР "Знак Почета" (1975), Ленина (1978), Дружбы народов (1981), Трудового Красного Знамени (1984); российским орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2002), орденом Почета (2010), орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени (2012).

Является кавалером почетного гражданского ордена — Золотого креста "За служение обществу" (2004), а также золотого почетного знака "Общественное признание" (1999).

Владислав Третьяк женат. В семье двое детей — сын Дмитрий (1973) и дочь Ирина (1976). Внук Максим Третьяк (1996 г.р.) пошел по стопам деда и является вратарем подмосковной "Звезды" – хоккейного клуба, входящего в систему московского ЦСКА.