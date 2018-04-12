Волонтёры получат налоговые льготы

Тема: Пленарное заседание Госдумы 12 апреля

Государственная Дума приняла в третьем чтении закон, освобождающий от уплаты подоходного налога выплаты на возмещение расходов добровольцев на транспорт и форменную одежду, наём жилья и медицинскую страховку.

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Правительственная инициатива разработана во исполнение поручения президента и предлагает унифицированный перечень расходов добровольцев, не облагающихся налогом.

Сейчас волонтёры не должны уплачивать налог на доходы физических лиц только в том случае, если они получают поддержку в денежном выражении — например, в виде компенсации за обеды или проезд до места назначения и обратно.

Если же добровольцу выделяют комнату для проживания, то это имущество становится налоговой базой, на которую начисляется НДФЛ.

После вступления закона в силу доходы добровольцев освободят от подоходного налога, как в случае получения таких доходов в виде возмещения (за транспортные расходы, униформу, наём жилья, медстраховку и так далее), так и в случае получения доходов в натуральной форме.

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