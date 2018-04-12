Все демократы хотят стать мэром Москвы, а что Варламов?

Оппозиционный политик Илья Яшин объявил о намерении участвовать в выборах мэра Москвы, что сильно не понравилось другому оппозиционеру Дмитрию Гудкову.

Дело в том, что до объявления Яшина Гудков считался единым кандидатом от «демократических сил». Однако политические амбиции Яшина затмили стремление оппозиции консолидации.

Еще в феврале Илья Валерьевич в интервью Жанне Немцовой говорил о необходимости выдвинуть единого кандидата от оппозиции на предстоящих столичных выборах. В случае, если оппозиции не удастся договориться, нужно провести демократические праймериз, говорил тогда политик. И подчеркивал, что откажется от участия в предвыборной гонке в пользу своего друга Дмитрия Гудкова.

Очевидно, он передумал. Выдвижение Яшина стало полной неожиданностью для Гудкова. Он сразу же обвинил того в недобросовестной конкуренции: по мнению Гудкова, Яшин ставит личные политические интересы выше коллективных. Примечательно, что в предвыборных заявлениях обоих кандидатов нет почти ни слова об обустройстве города: куда большее внимание уделено «варварской политике Единой России» и некомпетентности чиновников.

В ожесточенной борьбе за собственный электорат оппозиционные политики опять забыли о главном: мэр Москвы непременно должен разбираться в городском планировании и застройке. Между тем, ни у Яшина, ни у Гудкова подобного опыта нет. Гудков успел провести успешную муниципальную кампанию на выборах 2017 года, что, безусловно, похвально, но, увы недостаточно для того, чтобы претендовать на пост мэра столицы. Успехи Ильи Яшина куда менее заметны: он занимает пост председателя Совета депутатов Красносельского района Москвы.

Зато опыт управления крупнейшей городской агломерацией есть у Сергея Собянина: пока оппозиционеры дерутся за голоса, Сергей Семенович проводит масштабную реформу городского пространства. И хотя многие его решения являются, как минимум, спорными, нельзя отрицать, что Москва изменилась в лучшую сторону.

Возможно, и Гудкову, и Яшину следует отказаться от участия в выборах в пользу блогера Ильи Варламова: в отличие от них тот действительно знает, что такое градостроительство.