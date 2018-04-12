Все квесты Новосибирска на карте – жанры популярного развлечения

Для тех, кто с детства мечтал стать героем любимого приключенческого романа, комикса, фильма, появление квестов в реальности стало настоящим подарком. Где еще можно пережить такие яркие и эмоциональные приключения, побывав в роли шпиона или пирата, научного гения или охотника за приведениями? Escape-комнаты - то, что нужно для людей творческих, активных, для любителей ярких впечатлений даже в обычной жизни. Эти комнаты организуются на самые разные темы и по разным сценариям, это может быть фантастика или хоррор. Также игра может быть классической (с использованием писем, ключей) или напоминающей компьютерный вариант развлечения.

Представлены все квесты Новосибирска на карте города, информацию о них можно узнать на специальном сайте для бронирования. Поэтому не сложно выбрать для себя развлечение и весело провести свободный вечер или выходной с семьей, компанией друзей.

Игра различается не только сценариями, но и жанром, в котором она организована. Выделяется несколько основных жанров, каждый из которых очень интересен и заслуживает внимания.

Популярностью пользуется реальный квест, позволяющий полностью погрузиться в предложенные обстоятельства и атмосферу. Для такой игры подготавливаются соответствующие декорации, разрабатывается сюжет, характеры и поведение персонажей. В комнате не обязательно искать выход, могут быть и другие задания, направление действия. Среди основных задач, которые даются командам – спасение человечества, борьба с потусторонними силами, другое. Прежде, чем заказать квест Комната Льюиса в Новосибирске, стоит поинтересоваться жанром, сюжетом, чтобы попасть на самую интересную для себя игру.

Перфоманс напоминает театральное действие, в котором принимают участие и игроки, и актеры. Дополнительные действующие лица могут выполнять разные задания – помогать участникам или наоборот, мешать.

Морфеус – игра, отличающаяся от остальных вариантов квеста. Игрокам завязываются глаза, для того, чтобы действовать в условиях темноты, им нужно полагаться на свой слух, интуицию, обоняние, осязание. Развлечение становится очень необычным и интригующим, с закрытыми глазами будет предложено перенестись в другой мир или время, в зависимости от тематики действия. Здесь также появляются актеры, они помогают сориентироваться в пространстве.

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