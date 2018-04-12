ВСУ обстреляли школьный автобус в пригороде Горловки

ВСУ обстреляли школьный автобус с детьми в поселке Зайцево на севере Горловки.

Об этом сообщил и. о. главы администрации Горловки Иван Приходько.

«Обстреляли автобус с детьми, который ехал из школы. Внутри было не менее 30 человек. Обстрел был из стрелкового оружия», — сказал он, добавив, что эвакуацию школьников из зоны обстрела производили военнослужащие ДНР, которые в срочном порядке прибыли к месту инцидента.

«Военные вытаскивали детей из автобуса и просто накрывали собой. К счастью, никто не пострадал», — отметил Приходько.