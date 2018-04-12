Выборный: более 70% модельных актов ОДКБ стали нормами национальных законодательств

Более 70% модельных нормативных актов, которые были приняты Парламентской ассамблеей Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ), стали частью законодательства стран — участниц организации, сообщил заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, председатель Постоянной комиссии МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности Анатолий Выборный.

В рамках доклада на заседании Совета ПА ОДКБ парламентарий подчеркнул значение вопроса гармонизации законодательств государств — участников ОДКБ по безопасности, с учётом возникающих перед странами вызовов.

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«Оптимизация правовых механизмов взаимодействия между нашими странами позволит нам в любых, даже самых критических, условиях действовать быстро и слаженно», — отметил Анатолий Выборный.

Он обратил внимание на то, что модельный законодательный процесс в рамках организации позволяет решать практически любые ситуационные и прогностические задачи.

«Более 90% модельных актов ОДКБ используются комитетами и комиссиями, ответственными за вопросы безопасности, обороны, законности и правопорядка, — цитирует депутата его пресс-служба. — При этом, как показал анализ, более 70% модельных актов ОДКБ вполне успешно работают в качестве норм национального законодательства».

Парламентарий также отметил необходимость создания единой правовой базы данных законодательств государств-участников на сайте ПА ОДКБ.

«Аккумулирование правовой базы в сфере безопасности, а также предложений по совершенствованию национальных законодательств в единую систему поможет оптимизировать работу законотворцев, сделает её более оперативной и продуктивной», — заключил Выборный.

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