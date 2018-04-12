Выгодная форма кредитования в Санкт-Петербурге

Кредит под залог в последнее время становится все более популярным. Так, займы под залог для многих жителей России становятся спасением. Что же они собой представляют и в чем их плюсы?

Главное достоинство такого займа состоит в том, что кредиты под залог позволяют получить весьма внушительную сумму (составляющую семьдесят-восемьдесят процентов от стоимости недвижимости, предоставляемой в качестве залога). При этом процентная ставка будет низка, а сроки выплаты могут быть достаточно длинными (пятнадцать-двадцать лет).

Для организаций, такая форма кредитования выгодна по той причине, что благодаря ей можно свести ответственность к минимуму. В том случае, если заемщик не реализовывает условия договора, банк может просто продать недвижимость, отданную под залог, как возмещение убытков.

И, к слову, это еще не обозначает, что покрывать невыполнение будет вся стоимость недвижимости. Организация, дающая кредит, возьмет такую сумму, которая закроет долг и затраты, связанные с реализацией залоговой недвижимости.

В настоящее время такой вид кредитования получает все большее распространение. Причем применяют его не только организации, но также и частные лица. Так, подавляющее большинство молодых предпринимателей находит такой кредит отличной возможностью получить деньги для развития малого бизнеса.

Право собственности на недвижимость сохраняется за заемщиком. Просто у него нет возможности продавать недвижимость до того момента, когда кредит и проценты по нему будет полностью погашены. Владелец может делать в жилище ремонт, прописывать новых жильцов, а с позволения банка даже сдавать его в аренду.

В залог берутся квартиры, комнаты, доли, договор долевого участия или земельные участки. Получить займ под залог недвижимости легко.