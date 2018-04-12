Яценюк: СП-2 отбирает миллиарды у украинцев и европейцев

Проект «Северный поток-2» направлен на увеличение зависимости Европы от российского газа и должен быть остановлен. Об этом заявил экс-премьер-министр Арсений Яценюк, передает Европейская правда.

«Строительство «Северного потока-2» отбирает миллиарды у граждан Украины, Польши, других стран, подрывает основы свободной торговли. Проект направлен на увеличение зависимости Европы и финансирование российской армии», – сказал он.

Ранее сообщалось, что жители Украины испытывают наибольшее недоверие в отношении бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, министра внутренних дел Арсена Авакова и секретаря СНБО Александра Турчинова.

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