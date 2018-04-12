Захарова об обвинениях Трампа: Мы не стремимся к эскалации, но и ложь поддерживать не станем

Нельзя угрожать силой на международной арене и не иметь при этом полной картины происходящего, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Слова дипломата передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

Вашингтон обвиняет Дамаск в якобы осуществленной химической атаке, возлагая ответственность также на Москву. И это говорит президент США Дональд Трамп, который объявил «крестовый поход» против фейков, указывает Захарова. Тем временем американцы, не располагая существенными доказательствами, угрожают нанести по Сирии удары.

«Никто не уполномачивал западных руководителей принимать роли следователей, судей и палачей», — заявил дипломат.

Она заметила, что Москва рассчитывает на благоразумие партнеров и не стремиться к эскалации. Однако и поддерживать лживые обвинения не станет.