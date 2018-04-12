Жаров объяснил, почему Viber нет в реестре Роскомнадзора

Глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал, почему популярный в России мессенджер Viber до сих пор не добавлен в реестр ведомства.

В беседе с RT он пояснил, что если обратиться к закону об организаторах распространения информации, то станет понятно, что РКН вносит в реестр тех распространителей информации, которые ему отправляют органы, обладающие оперативно-розыскной деятельностью.

Однако директор по коммуникациям Viber в СНГ, Германии и Франции Яна Рожкова рассказала RT, что компания не получала запроса от РКН или других органов. Она заявила, что Viber готов к сотрудничеству в рамках правового поля, если это не затронет прав пользователей.