Железняк: намерение Украины выйти из состава СНГ не повлияет на отношения стран-участниц

Намерение президента Украины Петра Порошенко выйти из договора об СНГ не повлияет на развитие взаимовыгодных отношений стран Содружества, считает член Комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, сообщается на сайте партии «Единая Россия».

Парламентарий отметил, что действия Киева нанесут экономике Украины.

Деструктивная политика руководства Украины, по мнению депутата, саморазрушительна для страны.

«Порошенко каждым новым безумным шагом отнимает у граждан Украины возможность работать и кормить свои семьи. Выход из СНГ еще один шаг к экономической пропасти», — указал Железняк.

По его словам, выводя Украину из договора об СНГ, Киев снимает с себя ответственность за вопросы безопасности, имеющие большое значение во взаимодействии в рамках Содружества.

Ранее в четверг, выступая на международном форуме в Киеве по проблемам безопасности, Порошенко проанонсировал официальное прекращение участия Киева в уставных органах СНГ.

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