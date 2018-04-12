Жуков: победа российских хоккеистов была очень важна на фоне всей обстановки на ОИ

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Победа российских хоккеистов в олимпийском турнире была очень важна на фоне всей обстановки на Олимпиаде, заявил глава Олимпийского комитета России Александр Жуков.

"Победа нашей хоккейной сборной была очень важна для всех наших граждан на фоне всей обстановки на Олимпиаде. Очень важно было добиться восстановления ОКР. И мы этого добились - это тоже важнейший результат Игр для нас", – сказал Жуков журналистам во время проходящего в Москве исполкома ОКР.

Сборная России на завершившихся 25 февраля Олимпийских играх в Пхенчхане впервые с 1992 года завоевала золотые медали. В финале россияне в овертайме обыграли сборную Германии со счетом 4:3.

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