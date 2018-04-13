Алена Савкина возмущена поведением Димы Дмитренко

Дима поставил Оле ультиматум: «Либо мама, либо я». Он уже несколько дней тусуется в подъезде и говорит: «Пока твоя мать находится в квартире, я туда не зайду». А почему — он не дает ответ на этот вопрос. Говорит, что мама приехала, потому что ее попросили ведущие. Что она проектная и приехала для того, чтобы разбить их семью… Оля вся в слезах, мама тоже в слезах. А Оле вообще нервничать нельзя, она же грудью кормит. А он этого не понимает! Он вообще не объясняет, что произошло, почему он ненавидит мою маму. Он просто ставит Олю перед выбором.Полпервого ночи он выгнал маму с сумками из дома. Слава Богу, я здесь на проекте, и мы с Илюхой поехали и забрали ее. А если бы меня не было здесь? У Оли сейчас такое состояние, и она не знает, что ей делать. Она перенервничала, плакала. Там ребенок бедный в кроватке лежал, плакал, потому что все бегали за Дмитренко шесть часов и пытались завести его домой. Мама уже сама подумала, что ей лучше уйти.Приезжал к малышке врач, туда мама приехала, Дима вылетел из этой квартиры и сказал, что пока она там будет, он не зайдет. А теперь он говорит, что его Оля с мамой избили и оскорбили, а он — бедный и несчастный… Непонятно, что случилось, мы делаем вывод, что он даже не осознает, что ребенок родился. У них дома такой напряг, что никто не улыбается, все молчат, атмосфера ужасная. Но непонятно, почему.