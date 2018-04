Арина Мовсисян, Nail Sunny: «Нужно быть на 10 шагов впереди конкурентов»

Nail Sunny — сеть нэйл-арт салонов номер один в России, о которой пишут не только российские СМИ, но и зарубежная пресса (BBC, Cosmopolitan US, The Sun, Metro, Buzzfeed, The Hollywood Unlocked, Daily Mail UK, InStyle US, Seventeen, Fox News, Voice.Fi, Elle, Glamour, E-Channel). У Instagram-аккаунта проекта более 1,5 миллиона подписчиков, а салон ежедневно посещают 800 клиентов. Соосновательница и владелица Nail Sunny, одна из сестер Мовсисян — Арина, рассказала о том, как все начиналось, как за 5 лет создать настоящую империю красоты и откуда черпать идеи, благодаря которым удается быть на 10 шагов впереди.



FashionTime.ru: Арина, вы сама художник?

Арина Мовсисян: Почти (улыбается. – прим. FashionTime.ru). Я рисую и сама ищу идеи новых работ: это может стать образ балерины из «Черного лебедя», а может – «Звездная ночь» Ван Гога. Но я больше творческий управленец: несколько лет назад была рядовым сотрудником салона красоты, а потом поняла, что российскому рынку красоты нужна встряска.

FashionTime.ru: Как все началось?

Арина Мовсисян: За три года я знала о всей «внутренней кухне» лучше главных менеджеров салона, и поняла, что хочу что-то свое. Потихоньку изучила психологию клиента, провела исследование и выявила ключевые факторы, отвечающие за выбор того или иного салона: скорость, качество и цена услуги. В 2013 году покрытие гель-лаками Christina Fitzgerald и CND стоило неоправданно дорого, а сам процесс занимал около двух часов. Современная девушка не может тратить на маникюр более часа и записываться за неделю. По нашему с сестрой стратегическому плану мастера должны были выполнять полноценный маникюр в течение часа и обслуживать 10 человек в день. Стоимость минимального чека установили в 500 рублей: в него входило лечебное покрытие, обычное и сушка. Покрытие гель-лаком из линейки премиум-класса стоило 800 рублей.

FashionTime.ru: Какая была ваша аудитория?

Арина Мовсисян: Изначально я хотела открыть салон для «своих», где под одной крышей собирались бы светские львицы, звезды, домработницы, менеджеры среднего звена, жены, матери, бабушки. Идея оказалась реальна: вне зависимости от дохода и социального положения всем нужна качественная услуга и в короткие сроки. Через пару месяцев Nail Sunny вместо 80 человек в день стали посещать 800.

FashionTime.ru: Чего не хватало тогда московскому рынку маникюрных услуг?

Арина Мовсисян: Скорости и адекватных цен (улыбается. – прим. FashionTime.ru). А еще смелости.

FashionTime.ru: Кстати, о смелости. Ваши работы в Instagram наделали шуму в Америке и Британии. А еще у вас 1,5 миллиона живых подписчиков и активная вовлеченность. Вы ведете его сами?

Арина Мовсисян: Тут такая история. Наша реклама — сарафанное радио. А вещает оно, в основном, через Instagram. Когда мы открывались, ни один московский салон не вел собственный аккаунт. Чтобы выделиться на фоне конкурентов, нужно было заявить о себе громко, быстро и масштабно. Мы решили делиться внутренней «кухней» и не бояться выставлять на мировой суд туториалы от мастеров. Кстати, о мастерах: с самого начала к нам присоединились сильнейшие. Несмотря на камерность салона и собеседования, проводимые в подвале фитнес-клуба на Павелецкой, с нами с первого дня работала одна из лучших российских нэйл-артистов.

А вы доверили бы кому-то ведение аккаунта?

Арина Мовсисян: Нет. Это не только наше внутреннее СМИ, но и коммуникационная площадка: мы в режиме онлайн работаем с директом, обрабатываем отзывы и на основе полученной информации выявляем все плюсы и минусы.

FashionTime.ru: Не боитесь показывать изнанку? Что работает лучше как бизнес-стратегия: показывать то самое «неприкрытое» или рисовать идеальный образ?

Арина Мовсисян: Мы всегда создавали «спорные» и шокирующие работы. Мы знали, что идеи заразительны, и конкуренты не дремлют: уже через неделю нужно придумывать что-то новое. Поэтому делаем дизайны, о которых говорят: мы даже воссоздали по фото ручку новорожденной дочери Кайли Дженер, формы Ким Кардашьян, лепили советские танки в честь Дня защитника Отечества. Показателем успеха стали репосты от бьюти-звезды Huda Kattan с 25-миллионной аудиторией, размещение нашей работы в snapchat’е E-Channel и статьи на The Sun, Metro, Buzzfeed.



FashionTime.ru: Какие дизайны стали визитной карточкой Nail Sunny?

Арина Мовсисян: Омбрэ, «лунный» френч и «втирка» с зеркальным покрытием.

FashionTime.ru: А что насчет самой скандальной работы, которую вы делали?

Арина Мовсисян: Миниатюрная копия человеческого глаза, с ресницами и закрывающимся и открывающимся веком. Кто-то говорил, что она точна до отвращения, но, тем не менее, нас обсуждал весь мир.

FashionTime.ru: За что не взялись бы? Что было бы too much даже для смелого нэйл-арта?

Арина Мовсисян: Мы не любим политику. Единственную работу, котловую мы удалили из Instagram за всю историю Nail Sunny — повторение скандального фото Никки Минаж из Paper. Это была жесткая история, завязанная на феминизме, и в американских СМИ произошел слишком опасный взрыв. Да, политика часто мешает искусству.

FashionTime.ru: А что помогает вам в плане инструментов менеджмента — грамотный маркетинг или есть какая-то теория относительно управления?

Арина Мовсисян: За 10 лет работы мы разработали свод правил, которому беспрекословно следует каждый сотрудник от уборщицы до ведущего мастера. Плюс мы находимся на месте всегда и лично видим работы мастеров, администраторов, сами общаемся с клиентами — очень важно получать обратную связь. И мы знаем, как сделать так, чтобы клиент вернулся второй, третий и сотый раз. Банально, но работают забота и внимание.

FashionTime.ru: Сами проводите собеседования и решаете, кто станет будущем членом команды?

Арина Мовсисян: Я всегда лично проводила каждое собеседование. Сейчас в штабе есть профессиональные HR-кадры, которых сестры мы с сестрой обучили необходимым психологическим приемам и «видению» будущего члена команды.

FashionTime.ru: Что бы вы пожелали девушкам, которые хотят начать свое дело, но не решаются?

Арина Мовсисян: Ваша сила — в вере в себя, усердии, работе 24/7 и непрерывном движении. Да, будет сложно. Но это того стоит. И главное — не бойтесь конкурентов, любите их как стимул быть на 10 шагов впереди.