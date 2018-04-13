Аваков обнародовал данные по числу боевиков и военной техники в ОРДЛО

Украинской армии в Донбассе противостоит военная группировка из 35,5 тысяч человек, состоящая из кадровых российских военных, наемников и местного населения. Т

Об этом сообщил министр МВД Арсен Аваков. В частности, он отметил: «По данным МВД, на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей 1-й и 2-й корпуса под видом военизированных формирований ДНР и ЛНР (которые на самом деле приписаны к 8-й армии Южного военного округа ВСРФ) состоят из кадровых военнослужащих РФ, наемников и части местного населения. Состав этих сил на оккупированной территории 35,5 тысяч только на Донбассе».

Он уточнил, что в арсенале группировки 478 танков, 848 бронемашин, 750 артиллерийских систем и минометов, 208 реактивных систем залпового огня, 363 противотанковых средств, 419 средств противовоздушной обороны.

Кроме того, Аваков подчеркнул: «Это не сепаратисты и не повстанцы, и купили они это оружие не в военторге, который захватили при агрессии. И количество бронетанковых сил здесь, пусть простит меня британский министр, больше, чем в Великобритании».