Белый дом: Трамп не принял окончательного решения по Сирии

Американский президент Дональд Трамп не принял окончательного решения о действиях в ответ на «химатаку» в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Как отмечается, Трамп накануне встречу с членами Совета национальной безопасности по ситуации в Сирии. Сандерс заявила, что окончательных решений на ней не было сделано.

Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что в администрации США продолжают изучать данные разведки по «химатаке» и взаимодействовать с партнерами. Подчеркивается, что вечером в пятницу Трамп обсудит данный вопрос с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Великобритании Терезой Мэй