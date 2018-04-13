Блокировка Telegram начнется 16 апреля

Адреса для блокировки Telegram будут добавлены в автоматическую выгрузку для операторов связи в понедельник, 16 апреля. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник, знакомый с решением Роскомнадзора.

«Роскомнадзор направит адреса Telegram в выгрузку для операторов связи на блокировку мессенджера в понедельник», — сказал он.

13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке доступа к Telegram на территории страны за отказ мессенджера предоставить ФСБ информацию, которая необходима «для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений».