Блокировка Telegram сделает Дурова богаче Цукерберга, заявил Шерин

Шум вокруг блокировки Telegram в России сделает его более популярным, а в перспективе владелец мессенджера Павел Дуров может стать богаче Марка Цукерберга, основателя Facebook. Об этом «Парламентской газете» заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. Читайте по теме

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«Блокировка Telegram в перспективе может сделать Павла Дурова богаче Марка Цукерберга. Государство, таким образом, делает мессенджер ещё более популярным и раскрученным для западной аудитории», — сказал он.

По словам депутата, закрытие российского рынка может привлечь в Telegram больше клиентов в других странах. «Никакого удара по бизнесу Дурова не будет», — сказал он.

Ранее Таганский суд Москвы заблокировал доступ к Telegram в России по иску Роскомнадзора. На рассмотрение дела по существу у судьи ушло 20 минут, ещё 40 минут она провела в совещательной комнате, после чего огласила решение.

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