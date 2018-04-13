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» » Более 840 тысяч домов в Пуэрто-Рико были обесточены из-за упавшего дерева

Более 840 тысяч домов в Пуэрто-Рико были обесточены из-за упавшего дерева


Добавлено: 13 апр 2018 в 01:59, Категория: Новости на сегодня
Более 840 тысяч домов в Пуэрто-Рико были обесточены из-за упавшего дерева

Управление электроэнергии Пуэрто-Рико – ассоциированного с США островного государства – сообщает в четверг, что в результате падения дерева оказались обесточены международный аэропорт, линия метро, ТЦ Plaza Las Americas и 840 тысяч домов и предприятий.

Отмечается, что дерево рухнуло вблизи города Кайней, который находится в часе езды от столицы Пуэрто-Рико – Сан-Хуана, прямо на линию электропередач.

«Дерево обрушилось на ЛЭП в Кайей, вызвав нарушение подачи электричества в зоне от Манати до Ябукоа, двух городов в восточной части Пуэрто-Рико», - говорится в сообщении ведомства на его странице в сети микроблогов Twitter.

Там же сообщается, что работы по восстановлению подачи электроэнергии 840 тысячам потребителей продолжаются. Обесточенные в результате ЧП международный аэропорт, линия легкого метро, крупнейший в Карибском бассейне торговый центр Plaza Las Americas, а также столичная больница «Сентро медико» запитаны от резервных генераторов энергии.  


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Добавлено: 13 апр 2018 в 01:59, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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