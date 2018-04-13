Бомбить не будем: очередной союзник отказал Вашингтону в совместном ударе по Сирии

Вслед за канцлером Германии Ангелой Меркель еще один союзник США решительно заявил об отказе от участия в военной операции на сирийской территории.

В военной кампании против Сирии из-за якобы имевшейся химической атаки в пригороде Дамаска принимать участи Италия не намерена. С таким заявление выступил итальянский премьер Паоло Джентилони.

Он подчеркнул, что решение в сирийском вопросе должно быть принято путём мирного урегулирования при непосредственном участии ООН, сообщает издание iz.

Джентилони пообещал союзникам в случае военных действий логистическую поддержку, согласно заключённым ранее договорённостям, на большее Рим пойти не согласен.

Таким образом, уже второй союзник по Североатлантическому блоку отказал в поддержке президенту США Дональду Трампу нанести военный удар по Сирии.