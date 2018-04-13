ЦБ отозвал лицензии у Конфидэнс Банка и небанковской кредитной организации «Лидер»

Центробанк отозвал лицензии у Конфидэнс Банка и небанковской кредитной организации «Лидер», сообщает пресс-служба регулятора.

Конфидэнс Банк зарегистрирован в Костроме, на 1 апреля по величине активов он занимал 271-е место в банковской системе РФ.

Проблемы у Конфидэнс Банка, отмечает ЦБ, возникли из-за использования «рискованной бизнес-модели, ориентированной на обслуживание интересов основного собственника». Как следствие, на балансе кредитной организации оказалась значительная доля активов «неудовлетворительного качества», что могло привести к банкротству.

Зарегистрированная в Москве небанковская кредитная организация «Лидер» занимала 488-е место в банковской системе страны.

На ее балансе «образовался значительный объем непрофильных активов и невозвратной дебиторской задолженности ряда контрагентов», следствием чего могло стать банкротство.

В Конфидэнс Банк и «Лидер» назначена временная администрация. Конфидэнс Банк является участником системы страхования вкладов, кредитная организация «Лидер» — не является.