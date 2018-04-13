Чемпионы мира Макдэвид и Шенн вошли в состав сборной Канады на ЧМ по хоккею

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Федерация хоккея Канады на своем официальном сайте объявила имена первых 18 хоккеистов, включенных в состав национальной сборной на чемпионат мира, который пройдет с 4 по 20 мая в Дании.

В список, который был утвержден после окончания регулярного чемпионата НХЛ, вошли в том числе чемпионы мира-2015 Джордан Эберле, Аарон Экблад, Брэйден Шенн и победители ЧМ-2016 Коннор Макдэвид и Райан О'Райлли.

Список игроков выглядит следующим образом:

вратарь: Дарси Кемпер ("Аризона");

защитники: Винс Данн, Колтон Парайко, Джоэл Эдмундсон (все – "Сент-Луис"), Дарнелл Нёрс ("Эдмонтон"), Райан Пулок ("Нью-Йорк Айлендерс"), Томас Чабот ("Оттава"), Аарон Экблад ("Флорида");

нападающие: Энтони Бовилье, Мэтью Барзал, Джордан Эберле (все - "Нью-Йорк Айлендерс"), Коннор Макдэвид, Райан Нюджент-Хопкинс (оба – "Эдмонтон"), Райан О'Райлли ("Баффало"), Жан-Габриэль Паго ("Оттава"), Бо Хорват ("Ванкувер"), Джейден Шварц, Брэйден Шенн (оба – "Сент-Луис").

Канадцы на чемпионате мира сыграют в группе с командами США, Южной Кореи, Дании, Норвегии, Финляндии, Латвии и Германии.