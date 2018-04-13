«Что происходит на свете? Да просто война», — любопытный прогноз от известного политолога

Украинский политолог Константин Бондаренко опубликовал занимательный прогноз о ситуации в мире, в форме стихов на мелодию знаменитой песни из кинофильма «Москва слезам не верит».
— Что происходит на свете?
— Да просто война.
— Просто война, полагаете?
— Да, полагаю.
Американцы готовы сразиться с Китаем,
Но выгребает пока что Россия сполна.
— Что же за всем этим будет?
— Разрушат Дамаск.
— Будут Дамаск разрушать, вы считаете?
— Да, я считаю.
В Сирии Путин Америке сильно мешает.
Ну и не в Сирии тоже.
— Вы шутите???
— Ask!
— Чем же все это окончится?
— Будет Иран.
Будет война продолжаться на Ближнем Востоке.
Будут Израиль и споры за Гору Пророка,
Турция будет системно бомбить Курдистан.
— Ну, а в Москве-то что будет?
— А будет обвал
Национальной валюты и банковской сферы.
— Врете вы, сударь! Я вам откровенно не верю!
— Все же совет мой, сударыня: выйдите в нал!
— Ну, а потом? — А потом будет вновь диалог.
— Вновь диалог? Вы серьезно?
— Я с вами серьезен!
— И на когда прогнозировать встречу?
— На осень.
— Где?
— Где угодно — Любляна, Париж иль Гонконг.
— Кто же от этого выиграть может?
— Макрон!
— Нет, я серьезно — ведь я про Москву с Вашингтоном.
— Я не шучу: парадокс, но победой Макрона
Может закончиться противоборство сторон.
— Как же тогда реагировать будет Пекин?
— Будет смотреть свысока на бардак и смеяться.
Он еще сможет на Трампе с лихвой отыграться.
Знаю, что-то задумал мудрец Си Цзиньпин.
— Что из ближайшего?
— Скоро воскреснет Скрипаль.
Джонсон и Мэй все равно скоро выйдут в отставку.
— Спорим, не выйдут? Давайте-ка сделаем ставки?
— Мне, если честно, кота одного только жаль.
— Что же из этого следует?
— Следует shit!
Следует кризис в Европе, упадок Берлина.
— А Украина во всем этом где? Украина?
— Глупый вопрос, и позвольте его опустить.
…Мир балансирует, Сирия дальше горит.
Ложь, лицемерие, маски — по кругу в Совбезе,
Где в казуистике Хейли сцепилась с Небензей —
И раз-два-три, раз-два три, раз-два три, раз-два-три…