«Что происходит на свете? Да просто война», — любопытный прогноз от известного политолога

Украинский политолог Константин Бондаренко опубликовал занимательный прогноз о ситуации в мире, в форме стихов на мелодию знаменитой песни из кинофильма «Москва слезам не верит».

— Что происходит на свете?

— Да просто война.

— Просто война, полагаете?

— Да, полагаю.

Американцы готовы сразиться с Китаем,

Но выгребает пока что Россия сполна.

— Что же за всем этим будет?

— Разрушат Дамаск.

— Будут Дамаск разрушать, вы считаете?

— Да, я считаю.

В Сирии Путин Америке сильно мешает.

Ну и не в Сирии тоже.

— Вы шутите???

— Ask!

— Чем же все это окончится?

— Будет Иран.

Будет война продолжаться на Ближнем Востоке.

Будут Израиль и споры за Гору Пророка,

Турция будет системно бомбить Курдистан.

— Ну, а в Москве-то что будет?

— А будет обвал

Национальной валюты и банковской сферы.

— Врете вы, сударь! Я вам откровенно не верю!

— Все же совет мой, сударыня: выйдите в нал!

— Ну, а потом? — А потом будет вновь диалог.

— Вновь диалог? Вы серьезно?

— Я с вами серьезен!

— И на когда прогнозировать встречу?

— На осень.

— Где?

— Где угодно — Любляна, Париж иль Гонконг.

— Кто же от этого выиграть может?

— Макрон!

— Нет, я серьезно — ведь я про Москву с Вашингтоном.

— Я не шучу: парадокс, но победой Макрона

Может закончиться противоборство сторон.

— Как же тогда реагировать будет Пекин?

— Будет смотреть свысока на бардак и смеяться.

Он еще сможет на Трампе с лихвой отыграться.

Знаю, что-то задумал мудрец Си Цзиньпин.

— Что из ближайшего?

— Скоро воскреснет Скрипаль.

Джонсон и Мэй все равно скоро выйдут в отставку.

— Спорим, не выйдут? Давайте-ка сделаем ставки?

— Мне, если честно, кота одного только жаль.

— Что же из этого следует?

— Следует shit!

Следует кризис в Европе, упадок Берлина.

— А Украина во всем этом где? Украина?

— Глупый вопрос, и позвольте его опустить.

…Мир балансирует, Сирия дальше горит.

Ложь, лицемерие, маски — по кругу в Совбезе,

Где в казуистике Хейли сцепилась с Небензей —

И раз-два-три, раз-два три, раз-два три, раз-два-три…