Цинизму нет предела: в Генштабе вооруженных сил России сделали заявление о химической атаке в Сирии

В России продолжают настаивать на непричастности военных Башара Асада к химическим атакам в Сирии. Начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир утверждает, что атаку в городе Дума устроили боевики организации “Белые каски”.“Действующие исключительно в рядах террористов одиозные "Белые каски" в очередной раз имитировали перед видеокамерами постановочную "химическую атаку" на мирных жителей города Дума”, - заявляют в Генштабе РФ.Такие действия были направлены на дискредитацию сирийских властей, считает Познихир.Он добавил, что “вместо обещаний нанести ракетные удары по Сирии, коалиции США следует заняться восстановлением разрушенного города и оказать всестороннюю помощь населению”.