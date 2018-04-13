Дания готова разрешить Северный поток-2 под гарантию сохранения транзита через Украину

Дания намерена разрешить строительство газопровода «Северный поток-2» при условии сохранения транзита газа через территорию Украины. Такое заявление сделал премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает Deutsche Welle.

«В этой связи украинский вопрос имеет решающее значение», — сказал премьер.

По его словам, правительство Дании пока не согласилось на строительство газопровода в экономической зоне страны, так как законодательство страны требует «учитывать геополитические рамочные условия» при принятии подобного решения. Он пояснил, что МИД Дании изучает эту ситуацию.

Ранее сообщалось, что спикер Верховной Рады Андрей Парубий прокомментировал выдачу разрешений по «Северному потоку-2».

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