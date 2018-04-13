Директор ЦРУ заявил о «паре сотен» убитых в Сирии россиян

Директор ЦРУ и кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео, рассказывая в Конгрессе о мерах, предпринятых администрацией против России, заявил, что «несколько недель назад» в Сирии были убиты «пара сотен россиян».

«Нынешняя администрация также объявила о пересмотре ядерной стратегии, которая предупреждает Россию, что мы намерены восполнить наши силы сдерживания в Сирии. Несколько недель назад русские встретились с равным противником, и пара сотен русских были убиты. Список действий, которые предприняла администрация — я готов вам сообщить о них всех, но не хочу занимать (время)», — цитирует Помпео РИА Новости. Он не уточнил, какой именно инцидент в Сирии имеет в виду.

В середине февраля 2018 года СМИ сообщили о гибели в Сирии российских военных в результате удара коалиции во главе с США по проправительственным силам. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что ничего не знает о гибели россиян. МИД РФ уточнил, что среди погибших нет военнослужащих.