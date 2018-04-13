Доход Хлопонина превысил суммарный заработок всех его коллег по правительству

Доход вице-премьера РФ Александра Хлопонина за 2017 год в 1,3 раза превысил доходы всех его коллег по правительству и членов их семей вместе взятых. Это следует из декларации, опубликованной на сайте кабмина.

Согласно документу, в прошлом году Хлопонин заработал 2 млрд 912 млн рублей.

Совокупный доход членов правительства и их семей, как отмечает «Интерфакс», за год увеличился в 2,1 раза по сравнению с 2016 годом. В 2017 году министры, вице-премьеры и премьер с домочадцами заработали 5 млрд 87 млн рублей, а годом ранее — 2 млрд 420 млн.

Помимо средств Хлопонина на совокупные доходы членов правительства оказали влияние возросшие доходы министра сельского хозяйства Александра Ткачева.

Задекларированные доходы Хлопонина резко выросли, после того как он продал поместье в Италии — дом площадью в 818,4 кв. м и земельный участок в 0,8 га.

В 2016 году доходы Хлопонина составляли лишь 9,9 млн рублей.

Официальный представитель вице-премьера подтвердил агентству, что именно продажа виллы в Италии принесла вице-премьеру 2,9 млрд рублей.

Согласно среднему курсу ЦБ за 2017 год в 65,78 рубля за евро, итальянское поместье было продано за примерно 44 млн евро.