Доход Медведева снизился второй год подряд

Доходы премьер-министра РФ Дмитрия Медведева снижаются второй год подряд, следует из декларации (.pdf), размещенной на сайте правительства.

В 2017 году Медведев задекларировал доход в 8,565 млн рублей. В 2016 году его доходы были на 21 тысячу больше — 8,586 млн.

За 2015 год Медведев, согласно декларации, заработал около 8,8 млн рублей.

В 2017 году в собственности у премьера, как и годом ранее, указана квартира площадью 367,8 квадратных метров, автомобили «Победа» и «Волга» (ГАЗ-21).

Также в аренде премьера остался земельный участок площадью 0,47 гектара.

Супруга премьер-министра Светлана Медведева в 2017 году ничего не заработала.

В ее собственности, согласно декларации мужа, находится Volkswagen Golf и два машиноместа.