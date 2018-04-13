Дональд Трамп оказался втянут в очередной скандал

В прессу просочилась новость о том, что у Дональда Трампа есть внебрачный ребенок. Американские журналисты связались с бывшим работником жилого комплекса Trump Tower Дино Саджудином, который подтвердил эту информацию.
“Когда я работал в Trump World Tower, мне крайне не рекомендовали критиковать бывшую экономку, так как она родила ребенка от Дональда Трампа”, - рассказал экс-сотрудник Trump Tower.
Журналисты подсчитали: если у Дональда Трампа действительно есть внебрачный ребенок, то ему сейчас должно быть около 30 лет. Официальные представители президента США уже успели опровергнуть данную информацию.
Напомним, что не так давно Дональд Трамп оказался в эпицентре еще одного скандала. Порноактриса Сторми Дэниелс рассказала, что вступала в интимную связь с миллиардером, когда он уже был женат на Мелании. Эта новость не только навела шума в Сети, но и поссорила супругов.