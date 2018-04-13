Дональд Трамп оказался втянут в очередной скандал

В прессу просочилась новость о том, что у Дональда Трампа есть внебрачный ребенок. Американские журналисты связались с бывшим работником жилого комплекса Trump Tower Дино Саджудином, который подтвердил эту информацию.“Когда я работал в Trump World Tower, мне крайне не рекомендовали критиковать бывшую экономку, так как она родила ребенка от Дональда Трампа”, - рассказал экс-сотрудник Trump Tower.Журналисты подсчитали: если у Дональда Трампа действительно есть внебрачный ребенок, то ему сейчас должно быть около 30 лет. Официальные представители президента США уже успели опровергнуть данную информацию.Напомним, что не так давно Дональд Трамп оказался в эпицентре еще одного скандала. Порноактриса Сторми Дэниелс рассказала, что вступала в интимную связь с миллиардером, когда он уже был женат на Мелании. Эта новость не только навела шума в Сети, но и поссорила супругов.