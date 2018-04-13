ДРГ ВСУ пыталась прорваться на территорию ЛНР, но, понеся потери, отступила

Народная милиция пресекла попытку прорыва диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) киевских военных через линию соприкосновения у села Желобок Славяносербского района. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики подполковник Андрей Марочко.

«Сегодня, 13 апреля в 11.50 под прикрытием огня с применением 120-м и 82-х мм минометов, а также стрелкового оружия, противник предпринял попытку прорыва наших позиций в районе населенного пункта Желобок силами диверсионно-разведывательной группы численностью до семи человек», — рассказал он.