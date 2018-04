Дуров пообещал пользователям Telegram обойти блокировку

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок.

Сообщение появилось вскоре после объявления Таганским судом Москвы решения по иску Роскомнадзора, который потребовал заблокировать мессенджер за отказ передать ключи шифрования Федеральной службе безопасности. Суд удовлетворил иск надзорного ведомства, а также его ходатайство о немедленной блокировке. Глава Роскомнадзора заявил, что процедура начнется сразу по получении копии решения суда.

Павел Дуров вслед за этим написал: «Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей, однако 100%-ая доступность сервиса без VPN не гарантирована».

Создатель Telegram также написал в своем твиттере: «Приватность не продается, а права человека не должны ущемляться из страха или жадности».

Privacy is not for sale, and human rights should not be compromised out of fear or greed. https://t.co/ACsCvk6WFx

— Pavel Durov (@durov) 13 апреля 2018 г.