Дуров принял решение по иску Роскомнадзора

Основатель Telegram Павел Дуров запретил своим адвокатам участвовать в судебном заседании по иску Роскомнадзора о блокировке мессенджера. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.По его словам, такое решение Дуров принял, чтобы адвокаты «не легитимировали откровенный фарс своим присутствием».Роскомнадзор 6 апреля подал в Таганский районный суд Москвы иск об ограничении доступа к информационным ресурсам мессенджера Telegram в России. В ФСБ сочли, что мессенджер не выполнил обязанности организатора распространения информации. Спецслужба требовала предоставить ключи шифрования Telegram.Представители мессенджера называли требования ФСБ «неконституционными» и «технически и юридически неисполнимыми».