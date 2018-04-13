Джастин Бибер посетил Коачеллу с Чериссой Киттмер

Ежегодно известные личности собираются в долине Коачелла чтобы насладиться различными видами искусства. Море вкусной еды, музыка любых направлений и развлечения — всё это ждет посетителей мероприятия, которое продлится три дня. Фестиваль проходит в третий или четвертый выходной апреля.



На этот раз в центре внимания певец Джастин Бибер, который недавно взял перерыв в отношениях с Селеной Гомес. Чтобы отвлечься от плохих мыслей, исполнитель решил развлечься на фестивале и поехал не один. Его спутницей стала Черисса Киттмер.

Девушка позиционирует себя как фотограф, вегетарианку и путешественницу и следующим направлением в ее приключения стала Коачелла. Фотографию со знаменитым певцом девушка выставила у себя в инстаграме — на ней она почти в обнимку стоит с Бибером. Официальной версии знакомства ребят не знает никто, правда поклонники в твиттере уже выдвинули свои предположения: Джастин может знать ее через своего друга детства Чеза Сомерса, с которым певец опубликовал фотографию в Instagram ранее на этой неделе. Как и Джастин, Чез и Черисса также из Стратфорда.

Напомним, что раннее появилась новость о том, что Бибер хочет вернуть девушку. «Он ни с кем не встречается. Постоянно думает и говорит о Селене. Джастин явно не собирается закрывать эту главу», — рассказал инсайдер.

С новостью о том, что Бибер хочет вернуть былые отношения, стала известна реальная причина их расставания: в последнее время пара не ладила между собой и приняла решения разойтись. «Серьезного повода для разрыва не было. Они отдохнут немного и снова начнут встречаться», — рассказал знакомый Бибера.

Правда, по недавним фотографиям, которые появились в сети, Джастин уж совсем не выглядел расстроенным и даже нашел новую спутницу. На фото видно, как бывший парень Селены Гомес, посетил концерт вместе с неизвестной девушкой. Вскоре журналисты выяснили личность юной особы и ей оказалась модель агентства CW Manafgment Баскин Чампион. Пока поклонники ждут официальных комментариев самой Селены, знакомые Бибера утверждают, что певец просто хотел вызвать ревность у бывшей возлюбленной.