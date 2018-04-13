Генетики приступили к изучению муравьев-рабовладельцев

Ученые из Швейцарии и Финляндии секвенировали геномы 15 видов муравьев из рода Formica и построили на их основе родословное древо этой группы насекомых. Более всего исследователей интересовало, когда среди этих муравьев возникло явление, которое называют часто «рабовладением».

На самом деле муравьиное «рабовладение» представляет собой одну из форм социального паразитизма. Муравьи из семьи вида-«рабовладельца» нападают на муравейник другого вида и захватывают куколок, унося их в свое гнездо. Когда из этих куколок появляются молодые муравьи, они начинают заниматься теми же вещами, что делали бы в родном муравейнике: ухаживают за личинками, ремонтируют гнездо, добывают пищу. «Рабовладельцы» в зависимости от вида могут тоже участвовать в этих действиях или же полностью перекладывать их на «рабов», занимаясь исключительно добычей новых куколок. Обычно каждый вид «рабовладельцев» использует в качестве «рабов» муравьев определенного вида или нескольких, часто они приходятся близкими родственниками «рабовладельцам» в эволюционном смысле. Например, распространенный в Европе и Азии, включая Россию, кровавый муравей-рабовладелец (Formica sanguinea) захватывает куколок в муравейниках бурого лесного муравья (Formica fusca).

Открыл «рабовладение» у муравьев в начале XIX века швейцарский энтомолог Пьер Юбер. Первую гипотезу о возникновении этого явления выдвинул в книге «Происхождение видов» Чарльз Дарвин. Он писал: «Муравьи, не имеющие рабовладельческого инстинкта, как я наблюдал, захватывают куколок другого вида, если последние лежат близ их гнезда, то, возможно, что такие куколки, сначала захваченные для корма, могли закончить развитие, а неумышленно выкормленные таким образом плененные муравьи следовали своим собственным инстинктам и выполняли ту работу, на какую они способны. Если их присутствие было полезно для захватившего их вида, если для него было выгоднее захватывать рабочих, нежели порождать их, привычка собирать куколок, сначала для корма, могла посредством естественного отбора усилиться и сделаться постоянной для воспитания рабов с разными целями». Позже исследователи обратили внимание на другие формы социального паразитизма у муравьев, которые могли предшествовать «рабовладению». Например, существуют муравьи, которые проникают в муравейники чужих видов и откладывают там яйца, заставляя хозяев муравейника ухаживать за собственным потомством.

Среди видов, эволюционную историю которых попытались восстановить генетики, есть и «рабовладельцы», и факультативные паразиты, и те, кто не прибегает к социальному паразитизму. Авторы исследования, опубликованного в журнале BMC Evolutionary Biology, сообщают, что полученные ими результаты подтвердили: факультативный паразитизм был у муравьев необходимой предшествующей стадией перед рабовладением. Однако они признают необходимость анализа большего числа видов (пока исследование затронула менее 10 % видов Formica), к тому же следует проследить, как возникали и развивались разные формы паразитизма у муравьев других родов, например, Temnothorax, Harpagoxenus, Myrmoxenus, Protomognathus. Всего энтомологи на данный момент обнаружили социальный паразитизм в том или ином виде у более 200 видов муравьев.