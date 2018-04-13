Герреро и WADA подали апелляции в CAS на решение об отстранении футболиста

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции нападающего сборной Перу по футболу Паоло Герреро и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на решение апелляционного комитета Международной федерации футбола (ФИФА), согласно которому игрок дисквалифицирован на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте суда.

Герреро настаивает на аннулировании решения апелляционного комитета и рассчитывает на полную отмену санкций. WADA требует ужесточить наказание футболиста, который, как считает агентство, должен быть отстранен на срок от одного до двух лет.

Были начаты два разбирательства в CAS. По соглашению сторон они были объединены и переданы одной коллегии арбитров, которая проведет слушания в Лозанне 3 мая.

Дисциплинарный комитет ФИФА 7 декабря дисквалифицировал Герреро, являющегося лучшим бомбардиром в истории сборной Перу и ее капитаном, на один год из-за положительной допинг-пробы на метаболит кокаина, которую он сдал в начале октября после матча отборочного этапа чемпионата мира с командой Аргентины. Дисквалификация вступала в силу с 3 ноября, что означало пропуск форвардом финального турнира чемпионата мира в России. 21 декабря апелляционный комитет ФИФА сократил дисквалификацию Герреро до шести месяцев, что позволит ему выступить на мундиале.