Глава МЧС пообещал пожарному Генину «мощных адвокатов»

МЧС России наймет начальнику караула кемеровской пожарной части №2 Сергею Генину «мощных адвокатов», заявил глава ведомства Владимир Пучков, передает ТАСС.

13 апреля суд в Кемерово арестовал Генина по обвинению в халатности при тушении пожара в торговом центре «Зимняя вишня».

Обвинение считает, что пожарный неверно оценил обстановку, из-за чего его звено не смогло вовремя добраться до людей, остававшихся в кинозале на четвертом этаже. В результате, считает следствие, погибли 37 человек.

Всего пожар в «Зимней вишне» унес жизни 64 человек.

«Мы наймем мощных адвокатов и поможем нашему товарищу, потому что мы за открытое, объективное рассмотрение всех деталей произошедшей тяжелейшей трагедии», — сказа Пучком.

Министр отметил, что для него «это личное».

«Я к каждому в системе МЧС России отношусь как к своему родному», — сказал Пучков.

Он отметил, что пожарным пришлось работать в тяжелейших условиях из-за высокого риска обрушения конструкций.

Пучков добавил, что пожарные также пострадали во время тушения. А у одной из сотрудниц МЧС в «Зимней вишне» погиб ребенок.

По словам Пучкова, его ведомство тесно взаимодействует «со всеми службами СК».

Министр также сообщил, что в связи с пожаром будет внимательно изучена работа контрольно-надзорных органов.

Профессиональный разбор ситуации он пообещал провести в МЧС «чуть позже — после завершения работы по оказанию адресной помощи родственникам погибших и проведения похорон».