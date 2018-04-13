Глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ: опыт МПА СНГ пригодится и нам

Главной темой открывшегося в Таврическом дворце в Петербурге 47-го пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи СНГ стала культура, ведь страны Содружества именно ей посвятили 2018 год. Это обстоятельство не оставило равнодушным председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ Роберто Монтелла.

«Только посредством межкультурного диалога наша работа может быть максимально эффективной, — сказал он. — Мы в ОБСЕ ведём открытый диалог, понимая, что у разных правительств могут быть разные точки зрения по поводу того, куда движется наш мир. Но мы ищем и точки соприкосновения».

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Монтелла сообщил, что ПА ОБСЕ за последнее время приняла несколько актов, касающихся культурной сферы. По его мнению, культура позволяет не только духовно обогащать человека, но и решать социальные проблемы. Например, защищать права социальных групп, в первую очередь мигрантов.

«Межпарламентская ассамблея добилась многого на пути гармонизации законодательства в культурной сфере — этот опыт может использоваться и другими межпарламентскими организациями, — оценил работу МПА Роберто Монтелла. — Конвенция о культуре — пример того, что законодательство в этой сфере может и дальше развиваться».

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