Главный чиновник США по санкциям уйдет в отставку

В мае свой пост покинет глава Office of Foreign Assets Control (Департамент по контролю за зарубежными активами, OFAC) Джон Смит. Эта структура минфина США отвечает за применение санкций. Как сообщает The Wall Street Journal, уход Смита связан с личными причинами.

Джон Смит проработал в OFAC 11 лет, с 2015 года он возглавил структуру. Временно исполняющей обязанности главы департамента назначена Андреа Гацки, его заместитель.

В 2017 году OFAC в обще сложности наложила 16 административных наказаний на сумму 119,5 млн долларов за нарушение санкций. Рекордной являются сумма и количество штрафов на 2014 год — 23 штрафа на 1,2 млрд долларов.

После публикации новой порции антироссийских санкций, в списки OFAC вошли более 400 российских организаций и 179 граждан РФ, сообщает «Интерфакс».