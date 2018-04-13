Гол Митришева принес "Ахмату" победу над "Тосно" в матче РФПЛ

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Грозненский "Ахмат" дома обыграл "Тосно" из Ленинградской области в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча, прошедшая в пятницу в Грозном, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Ахмата". Гол на 53-й минуте забил Магомед Митришев.

"Ахмат" с 30 очками занимает десятое место в чемпионате России, "Тосно" с 24 баллами идет на предпоследней 15-й строчке.

В 27-м туре "Ахмат" 23 апреля в гостях сыграет с московским "Спартаком", "Тосно" 22 апреля примет пермский "Амкар". Также грозненцы 18 апреля в перенесенном матче 23-го тура на выезде встретятся с московским "Локомотивом".