Грузинский дипломат объявлен персоной нон грата в России

Россия объявила персоной нон грата сотрудника Секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в Москве. Об этом в пятницу, 13 апреля, заявили в МИД РФ.

«В ответ на необоснованное решение Грузии о высылке сотрудника Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси в связи с бездоказательными обвинениями Великобритании в адрес нашей страны по так называемому „делу Скрипалей“ российская сторона объявила неприемлемым лицом сотрудника Секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в Москве», — говорится в сообщении МИД.

Дипломату надлежит покинуть территорию России в течение 7 дней. Соответствующая нота вручена 13 апреля временному поверенному в делах Швейцарии в России Патрику Францену.