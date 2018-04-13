Гвинет Пэлтроу проведет девичник в Мексике

Мексика — это особое место для Гвинет Пэлтроу, ведь там, в 2003 году она сыграла тайную свадьбу с фронтменом группы Coldplay Крисом Мартином, а теперь хочет провести девичник накануне свадьбы с Брэдом Фэлчаком.



На следующих выходных, как сообщают инсайдеры издания Page Six, Гвинет устроит девичник. В числе приглашенных гостей — многие звездные подруги Гвинет: Кэмерон Диас, Бейонсе, Риз Уизерспун, Кейт Хадсон, Стелла Маккартни, Дрю Берримор… Вечеринка, само собой, будет закрытой, целая армия охранников будет охранять место «X» от вторжения папарацци. Источники сообщают, что Кэмерон Диас уже забронировала частный джет, на котором вместе с 12-ю другими гостями отправится на девичник.

«Я от всего в восторге! У меня никогда раньше не было свадьбы (за своего бывшего супруга Криса Мартина Гвинет Пэлтроу вышла замуж тайно, церемония прошла в семейном кругу. — Прим. ред.). И несмотря на то что мне уже 45 лет, чувствую я себя на 21!» — делилась раннее актриса подготовкой к свадьбе.

К самой подготовке пара пока еще не приступила, но активно раздумывает над идеями празднования. «Говорить об этом с подругами очень весело. Они присылают мне фотографии различных свадебных платьев, и, кажется, они рады не меньше моего, «— говорит Пэлтроу.

Радостную новость о помолвке актриса сообщила посредством сообщения в журнале Goop, основателем которого является сама Гвинет. «Нам невероятно повезло встретить друг друга в данный момент жизни, когда наши общие успехи и неудачи могут послужить фундаментом для здоровых и счастливых отношений,» пишется в заявлении.

Пэлтроу опубликовала в инстаграме фотографию из фотосессии для журнала, где Брэд обнимает Гвинет. О намерении пары поженится новости появились еще весной, а в ноябре журналисты заговорили о помолвке.» Они уже больше года обсуждают это. Гвинет и Брэд знали, что рано или поздно это произойдет. Для них это важное решение, поскольку ранее они оба уже состояли в браках, которые длились долгие годы. Поэтому никакой спешки не было,» говорит один из источников.

Бывший муж Пэлтроу Крис Мартин одобрил жениха Гвинет. В своем инстаграме актриса выложила подтверждение этому. Она добавила фото, на котором Крис и Брэд сидят улыбаются. «Воскресный бранч,» подписала фото актриса.