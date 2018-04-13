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» » Хлое Кардашьян родила дочь на фоне доказательств измены бойфренда

Хлое Кардашьян родила дочь на фоне доказательств измены бойфренда


Добавлено: 13 апр 2018 в 16:14,
Хлое Кардашьян родила дочь на фоне доказательств измены бойфренда

Еще одна представительница клана Кардашьян-Дженнер стала мамой. Как сообщают западные СМИ, роды прошли раньше срока.

Хлое Кардашьян впервые стала мамой. Роды прошли в Кливленде, где она находилась вместе со своим бойфрендом, баскетболистом Тристаном Томпсоном. Это знаменательное событие прошло для 33-летней Хлое в кругу матери Крис Дженнер и сестер. По некоторым данным, новорожденную девочку назвали Коко.

По сообщениям таблоидов, рождение ребенка состоялось раньше срока из-за появившейся накануне в Сети информации об измене Томпсона. В интернет попало видео, на котором ее 27-летний возлюбленный и отец ребенка Тристан Томпсон целуется с двумя девушками. Позже стало известно, что на протяжении всей беременности Хлое баскетболист ей неоднократно изменял. В результате этого у Кардашьян начались преждевременные схватки. После известия об измене Томпсона, Хлое планирует стать единственным опекуном своей дочери.


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33-летняя Хлое Кардашьян беременна от бойфренда Тристана Томпсона
Добавлено: 13 апр 2018 в 16:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fedpress

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