Хлое Кардашьян родила дочь на фоне доказательств измены бойфренда

Еще одна представительница клана Кардашьян-Дженнер стала мамой. Как сообщают западные СМИ, роды прошли раньше срока.

Хлое Кардашьян впервые стала мамой. Роды прошли в Кливленде, где она находилась вместе со своим бойфрендом, баскетболистом Тристаном Томпсоном. Это знаменательное событие прошло для 33-летней Хлое в кругу матери Крис Дженнер и сестер. По некоторым данным, новорожденную девочку назвали Коко.

По сообщениям таблоидов, рождение ребенка состоялось раньше срока из-за появившейся накануне в Сети информации об измене Томпсона. В интернет попало видео, на котором ее 27-летний возлюбленный и отец ребенка Тристан Томпсон целуется с двумя девушками. Позже стало известно, что на протяжении всей беременности Хлое баскетболист ей неоднократно изменял. В результате этого у Кардашьян начались преждевременные схватки. После известия об измене Томпсона, Хлое планирует стать единственным опекуном своей дочери.